Zio di Garibaldi condivide dei fotomontaggi di Beatrice in una bara

In queste ore su Twitter sta circolando un video-montaggio assurdo di Beatrice Luzzi in una bara. Pare che queste foto siano state condivise su Instagram dallo zio di Garibaldi. Nello specifico si vedono delle bare vuote, poi una con dentro Beatrice e alla fine una clip di Giuseppe che manda baci e saluta.

questa storia sponsorizzata dello zio di garibaldi ,…… bealuzzi you in danger girl 😭 pic.twitter.com/2IQPaxxz3Q

Oltre i video funebri, l’uomo ha anche registrato una clip per supportare il nipote. Il signore sta ‘portando avanti il nome di Giuseppe’ in tutta Italia e in Europa.

“Ciao a tutti voi e buongiorno. So che il Grande Fratello continua e il nostro grande Gisueppe si comporta molto bene nella casa con gli altri. Sta proseguendo per il suo percorso in maniera pregevole e con onore. – ha detto lo zio di Garibaldi – Mi auguro che continui così e che riesca ad arrivare fino alla fine con i sani principi che ha e che porti avanti il nome della Calabria.

Mi auguro il meglio per lui. Cerchiamo di supportarlo e votarlo tutti. Ed è bello vederlo sempre attivo e felice, perché lui è un tipo che porta allegria. Lo zio Mimì ha dato tutto per lui e sta veramente portando avanti il suo nome ovunque in tutta Italia e in Europa e si sta muovendo a 360 gradi. Mi fa onore portare avanti Giuseppe in modo veramente coeso perché lo merita veramente. Forza e coraggio e diamo supporto a questo ragazzo meraviglioso. Un abbraccio a tutti voi, dal supporter numero uno di Giuseppe”.