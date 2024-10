Zio accoltellato mentre difende il nipote in una rissa tra adolescenti: tragedia a Roma

Un uomo di 25 anni, Marcello De Angelis, è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato a Roma, il 6 ottobre, a seguito di una lite tra adolescenti. I fatti sono iniziati quando un ragazzo tornò a casa con segni di violenza sul volto, rivelando di essere stato aggredito da un coetaneo. La madre e lo zio di questo giovane si recarono sul luogo dell’aggressione per confrontarsi con l’aggressore, ma la situazione degenerò in un nuovo scontro fisico.

Successivamente, il padre del ragazzo coinvolto nell’incidente si presentò sotto casa dello zio, in via Tineo, nella zona Alessandrino di Roma, per un ulteriore confronto. Questa interazione, che si svolse intorno alle 3:30 della notte, sfociò in una violenta colluttazione tra il padre e lo zio dei ragazzi coinvolti, culminando nell’accoltellamento di Marcello.

Dopo l’aggressione, il personale medico del Numero Unico delle Emergenze 112 arrivò sul posto e trasferì il giovane in codice rosso al Policlinico Casilino, dove purtroppo morì a causa delle gravi ferite subite. Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo l’incidente, hanno arrestato il padre del giovane aggressore, un uomo di 45 anni, noto ora come il principale accusato di omicidio.

Gli investigatori sono riusciti anche a rintracciare l’arma del delitto, un coltello da cucina lungo circa 30 centimetri, che era stato abbandonato sotto un’auto parcheggiata nelle vicinanze. L’aggressore arrestato è stato portato nel carcere di Regina Coeli in attesa di ulteriori ascolti da parte delle autorità competenti. Nel frattempo, il corpo di Marcello De Angelis è stato trasferito al Policlinico di Tor Vergata, dove sarà messo a disposizione della magistratura per gli accertamenti del caso.

L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla violenza giovanile e l’uso di armi, richiamando l’attenzione della comunità su problemi di sicurezza e prevenzione di atti violenti tra adolescenti. Mentre la polizia continua le indagini, gli eventi mettono in evidenza le conseguenze tragiche che possono derivare da conflitti che iniziano come litigi tra giovani.