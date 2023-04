ZINUS Materasso Tight Top a molle | Materasso a molle interne | 140 x 190 cm | Altezza 20 cm | Materasso sottovuoto arrotolato | OEKO-TEX

Descrizione Prodotto

Spediti in modo intelligente

Utilizziamo una tecnologia intelligente per comprimere e arrotolare il materasso in un’unica confezione. Basta semplicemente aprire la confezione e attendere, per lasciare che il materasso ritorni alla forma originale entro 72 ore.

OEKO-TEX e CertiPUR-US

I nostri materassi sono completamente certificati OEKO-TEX e CertiPUR in merito a durata, prestazioni e contenuto.

Realizzati con cura

I nostri materassi, sapientemente realizzati con cura, sono progettati per offrire un comfort che renderà il tuo sonno meraviglioso e ristoratore.

Struttura

Ibrido Ibrido Memory Foam Memory Foam Memory Foam

Supporto

Bobine di supporto Bobine indipendenti Memory foam cullante Memory foam cullante Memory foam cullante

Altezza

20 cm, 25 cm 25 cm 20 cm, 25 cm 20 cm, 25 cm 20 cm, 25 cm

Durezza

Più duro, Mediamente duro Mediamente duro Mediamente duro, Medianamente morbido Mediamente duro, Medianamente morbido Mediamente duro, Medianamente morbido

Funzione di raffreddamento

x

✓

x

✓

x

COMFORT TRADIZIONALE, DURATA MODERNA – Realizzato con 2,5 cm di schiuma ad alta densità e uno strato di base da 12,7 cm di resistenti molle interne in acciaio, il materasso a molle Tight Top offreun supporto con un tocco di morbidezza realizzato per durare a lungo. È la scelta ottimo per chi dorme a pancia in giù e per chi ha un peso ridotto-medio

CERTIFICAZIONE OEKO-TEX – Schiuma di altissima qualità e dotata di certificazione OEKO-TEX in merito a durata, prestazioni e contenuto

CONFEZIONATO IN MODO ESPERTO – La nostra tecnologia permette di comprimere efficacemente questo materasso in una confezione, in modo che sia facile da spedire e da trasportare in camera da letto; ti basterà semplicemente aprire la confezione e srotolare: il materasso si occuperà di tutto il resto, espandendosi e ripristinando la sua forma originale entro 72 ore

SENZA PENSIERI – limitata di 10 anni inclusa nel prezzo; il materasso singolo supporta un peso massimo di 113 kg, mentre tutte le altre dimensioni sono in grado di sostenere fino a 227 kg

