ZINUS Bliss Materasso in memory foam, Materasso adattabile a 7 zone, 160 x 190 cm, Altezza 25 cm, Materasso arrotolabile

Descrizione Prodotto

Rifrescante, calmo e raccolto

Goditi i benefici della tecnologia brevettata del flusso d’aria, della memory foam in gel rinfrescante e di una copertura sostenibile e ultra-morbida in TENCEL. In poche parole, il nostro materasso Bliss è sinonimo di sonno perfetto.

Comfort di raffreddamento personalizzato

Il nostro sistema brevettato di flusso d’aria a 7 zone ti aiuterà a dormire più fresco, notte dopo notte. Inoltre, la schiuma di base Zinus con tè verde ti offrirà un sostegno robusto e un supporto per i bordi.

Rivestimento in misto TENCEL ultra morbido

Abbiamo avvolto gli strati di schiuma certificati CertiPUR-US in un rivestimento ultra-morbido e traspirante in misto TENCEL fatto di fibre naturali provenienti da fonti sostenibili che ti mantengono fresco, asciutto e confortevole.

Spediti in modo intelligente

Utilizziamo una tecnologia intelligente per comprimere e arrotolare il materasso in un’unica confezione. Basta semplicemente aprire la confezione e attendere, per lasciare che il materasso ritorni alla forma originale entro 72 ore.

Struttura

Rivestimento misto Tencel Tè verde infuso in ogni strato Memory foam infusa in gel rinfrescante Trapuntatura in microfibra e memory foam cullante

Altezza

30 cm 20 cm / 25 cm 20 cm / 25 cm 30 cm

Durezza

Media Media Media Sofficità media

Funzione rinfrescante

✓

x

✓

✓

Fresca, calma, raccolta: La fresca fodera in Tencel realizzata con fibre naturali provenienti da fonti sostenibili assorbe l’umidità per mantenere tutto fresco e asciutto della morbidezza e comfort

Antimicrobico e senza odori: Gli ingredienti antimicrobici del rame e del tè verde naturale eliminano i batteri e le cimici dei letti e neutralizzano gli odori per un sonno pulito

Certipur Us certified: Schiuma dotata di certificazione Certipur Us in merito a durata, prestazioni e contenuto

Senza pensieri: il materasso singolo supporta un peso massimo di 113 kg, mentre tutte le altre dimensioni sono in grado di sostenere fino a 227 kg

309,99 €