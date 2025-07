Zingaretti: Battaglia sul bilancio e futuro dell’Europa

Il dibattito politico europeo si intensifica, con il Partito Democratico che si prepara a sfidare le politiche della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Nicola Zingaretti, leader dei dem, ha dichiarato che la lotta contro il nazionalismo è un impegno quotidiano e ha annunciato una battaglia sul bilancio a partire da settembre, auspicando una visione diversa per l’Unione Europea.

La recente mozione di sfiducia contro von der Leyen, proposta da Fratelli d’Italia e culminata in un flop, ha evidenziato divisioni tra i partiti europei. FdI ha scelto di non sostenere la propria mozione, suscitando critiche da parte degli alleati di centrosinistra. Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle ha messo in evidenza l’imbarazzo presente in FdI che ha evitato di partecipare al voto.

Nel frattempo, il Partito Democratico ha optato per una strategia di distacco dai voti della destra, decidendo di astenersi sulla mozione. Solo alcuni membri, tra cui Marco Tarquinio e Cecilia Strada, si sono astenuti intenzionalmente, mentre altri hanno mancato il voto per motivi di impegni.

Zingaretti ha interpretato l’assenza di FdI come un segnale di indecisione, chiedendo quale sia la vera rappresentanza di Raffaele Fitto. I dem hanno ottenuto rassicurazioni da von der Leyen sulla salvaguardia del Fondo sociale europeo, ma avvertono che a settembre potrebbero ritirare il proprio supporto se non si assicureranno impegni concreti.

La proposta di una futura mozione di sfiducia, definita come un’extrema ratio, è emersa durante le discussioni tra i membri del PD. Zingaretti ha ribadito la necessità di alleanze forti e di una risposta attiva alle sfide europee, separando nettamente la posizione del suo partito da quella del Movimento 5 Stelle.