Raffreddori e sinusiti, faringiti e laringiti sono malanni tipici del periodo autunno-inverno, quando il freddo rende più sensibili le vie aeree. Ma se per qualcuno sono solo una scocciatura una tantum, per molti altri sono un fastidio frequente, che può ricorrere più e più volte nell’arco di una sola stagione.



“Non esiste un rimedio specifico per queste patologie, che nella maggior parte dei casi sono di origine virale”, spiega Jean Pierre Pintucci, specialista in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Chemioterapia. “Gli antibiotici, efficaci contro le infezioni batteriche e in alcuni casi per riequilibrare il microbiota, non servono e non esiste una ricetta che assicuri una guarigione lampo”.



Jean Pierre Pintucci, specialista in Otorinolaringoiatria, Audiologia e Chemioterapia

Non resta che rassegnarsi? Proprio no. Negli ultimi trent’anni, infatti, la ricerca scientifica ha fatto importanti progressi, scoprendo come diverse molecole (sia di origine sintetica sia naturale) possono interagire con il nostro sistema immunitario. Alcune sono anche in grado di modularlo rendendolo più efficiente e pronto a rispondere all’aggressione di agenti esterni.

“Lo zinco, per esempio, è un elemento fondamentale per il buon funzionamento del sistema immunitario”, spiega Francesco Scaglione, professore ordinario di Farmacologia presso l’Università degli Studi di Milano. “È un cofattore in più di 300 enzimi che influenzano varie funzioni degli organi con un effetto secondario sul sistema immunitario e ha effetti diretti sulla produzione, maturazione e funzione dei leucociti”. Lo zinco inoltre è essenziale per preservare le barriere dei tessuti come l’epitelio respiratorio e ha proprietà antivirali dirette. “Per queste ragioni – aggiunge Scaglione – una carenza di zinco potrebbe contribuire a predisporre a ripetute infezioni, e di recente alcuni esperti hanno proposto di utilizzarlo anche come adiuvante nella terapia di Covid-19”.

Francesco Scaglione, professore ordinario di Farmacologia presso l’Università degli Studi di Milano

Ci sono poi altre sostanze di origine naturale che contribuiscono al benessere del sistema immunitario, quali polifenoli, polisaccaridi, alcaloidi e flavonoidi. Alcuni di questi fitochimici hanno attività biologiche significative, tanto che sono sfruttati in prodotti nutraceutici (cioè integratori raffinati che possono influenzare lo stato di salute) o addirittura nella formulazione di farmaci antivirali. È il caso della quercetina, un flavonoide molto diffuso in natura che negli ultimi anni è stata oggetto di numerosi studi per le sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antimicrobiche, antibatteriche e antivirali. La sua azione immunoregolatoria, in particolare, sembra essere utile in tutte le affezioni respiratorie.

Zinco e quercetina sono assunti dall’organismo attraverso l’alimentazione.

Lo zinco si trova soprattutto in prodotti di origine animale (carne, pesce, latticini e uova), mentre la sua concentrazione nei vegetali (grano, legumi, frutta secca) è variabile. In ogni caso solo il 20-30% di questo oligoelemento contenuto nei cibi riesce a essere assorbito dal nostro intestino. Dunque chi segue una dieta poco varia o che esclude alimenti di origine animale come quella vegana potrebbe essere penalizzato.

La quercetina invece è particolarmente presente nei capperi, nella cipolla e nello scalogno, nel radicchio e nelle noci, nelle mele e nei pomodori. “Tuttavia le importanti qualità della quercetina difficilmente possono essere sfruttate in vivo a causa della sua bassa solubilità e il basso assorbimento”, puntualizza Scaglione.

A tal proposito, un aiuto per quelle persone che soffrono di patologie delle vie aeree ricorrenti può venire dall’assunzione di Quercimmun, un integratore alimentare a base di zinco e quercetina che per la formulazione Fitosoma, un innovativo complesso di lecitina che veicola gli estratti vegetali, ha mostrato vantaggi in termini di solubilità e biodisponibilità, aumentando fino a 20 volte la concentrazione plasmatica di quercetina rispetto a quella ottenuta dopo una dose di quercetina non formulata.

“Gli integratori alimentari non sono farmaci, non curano le affezioni respiratorie”, conclude Jean Pierre Pintucci. “Tuttavia, se assunti fin dall’inizio della stagione fredda, aiutano a diminuire il rischio di infezioni ricorrenti, quindi hanno un’azione preventiva, e contribuiscono a ridurre il periodo di flogosi quando la malattia si manifesta, senza effetti collaterali”.