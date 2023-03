Zilosconcy Cappotto Taglia Forte Slim Fit Trench Donna Giacche Parka Imbottito Giubbotto Donna Invernale Piumino Donna Invernale Lungo Giubbotto Giacca Invernale Giacchetto Cappuccio

Cappotto da donna con bottoni in corno tinta unita Cardigan imbottito con cappuccio Giacche Autunnali Taglie Forti

Tipo di : solido Lunghezza manica: lungo Spessore: standard Il pacchetto include: 1 cappotto per PC ★ Materiale: poliestere. morbido lavorato a maglia, leggero, delicato sulla pelle, molto comodo da indossare. Cardigan perfetto per soprabito. ★ Caratteristiche: stampa su tessuto speciale, arcobaleno colorato, parte anteriore della 2020, vestibilità casual ampia ed elegante, lusinghiero e delizioso top. ★Occasioni: questo trench è perfetto per la primavera, l’autunno, l’inverno. Caldo e comodo, ben abbinato a tutti gli indumenti. Si prega di confrontare le dimensioni dei dettagli con le vostre di acquistare!!! I colori essere leggermente diversi a seconda delle impostazioni del computer e del monitor Si prega di consentire 1-3 cm di differenza a causa della misurazione manuale, grazie (tutte le misure in cm e si prega di notare 1 cm = 0,39 pollici)

Peso articolo ‏ : ‎ 410 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 23 novembre 2022Produttore ‏ : ‎ ZilosconcyASIN ‏ : ‎ B0BN5ZDL2XNumero modello articolo ‏ : ‎ cHt4NFcjeCategoria ‏ : ‎ Donna

100% Poliestere

Manica lunga

giacca in panno

18,56€