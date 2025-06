Zigulì FEI: Italia d’argento in un trionfo equestre!

Spagna e Paesi Bassi si sono aggiudicate i titoli allo Zigulì FEI Endurance European Championship 2025, con l’Italia che ha conquistato un argento a squadre, ospitando l’evento a Castiglione del Lago. La competizione ha visto la partecipazione di 69 atleti, 14 squadre nazionali e 21 Paesi, che si sono sfidati su un percorso di 160 chilometri, suddiviso in sei anelli immersi nel paesaggio umbro.

L’atleta olandese Marijke Visser, in sella a Chaitana Des Chaises, ha vinto il titolo individuale, conquistando il suo primo oro europeo e il primo titolo assoluto per i Paesi Bassi. L’argento è andato alla francese France Paul, mentre il bronzo è stato vinto dallo spagnolo Gil Berenguer Carrera.

L’Italia ha ottenuto il secondo posto nella classifica a squadre, superata dalla Spagna, che ha festeggiato il suo settimo titolo europeo. Il team italiano, guidato dallo chef d’équipe Carlo Di Battista, includeva Caterina Coppini, Camilla Curcio, Nicole Frisan, Costanza Laliscia e Federico Valeri, con la giovane Coppini che ha chiuso quinta nella classifica individuale.

Gianluca Laliscia, direttore sportivo generale dell’evento, ha espresso soddisfazione per l’organizzazione e il percorso di gara, proponendo Castiglione del Lago come sede per i FEI World Endurance Championship del 2028. Tra i momenti emozionanti della cerimonia di chiusura, si è tenuta la consegna del Premio Fair Play Panathlon “Mauro Barzagna”, in memoria del giornalista scomparso un anno fa.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.lanazione.it