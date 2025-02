Zielinski non si allena con il gruppo

Dopo il pareggio nel derby, l’Inter si prepara per il recupero della partita contro la Fiorentina. Questa mattina, la squadra nerazzurra si è ritrovata ad Appiano Gentile; assenti i lungodegenti Correa e Di Gennaro, non si è presentato nemmeno Piotr Zielinski, che ha seguito un programma in palestra a causa di una leggera sindrome influenzale. Tuttavia, l’ex giocatore del Napoli dovrebbe rientrare già domani negli allenamenti di gruppo, risultando quindi a disposizione dell’allenatore Inzaghi per il match di giovedì.

Per la sfida al Franchi, Asllani potrebbe essere il scelto al posto di Calhanoglu, e potrebbe esserci anche il ritorno di Acerbi. Non sarà invece disponibile Zalewski, poiché si tratta del recupero di un incontro interrotto e il centrocampista italo-polacco non era ancora un tesserato dell’Inter in quel momento.

L’Inter, dopo un’importante partita come quella del derby, ha bisogno di ottenere un buon risultato nella prossima gara contro la Fiorentina per mantenere vive le proprie ambizioni in campionato. La squadra continua a lavorare per recuperare forze e risolvere eventuali problemi fisici dei giocatori. Le scelte dell’allenatore potrebbero risultare decisive, poiché l’Inter si prepara ad affrontare un avversario ostico, cercando di ritornare alla vittoria e rafforzare la propria posizione in classifica.