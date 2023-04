"Zidane vuole la Juve", la voce accende il tifo bianconero

“Zinedine Zidane vuole la Juventus”. L’indiscrezione di RMC scuote il tifo bianconero. Zinedine Zidane, che nella Juventus ha militato da calciatore tra il 1996 e il 2001, dopo il periodo sabbatico successivo all’abbandono della panchina del Real Madrid sarebbe pronto a tornare in panchina e, secondo RMC, sarebbe pronto ad abbracciare un progetto a lungo termine. La priorità per Zizou sarebbe la Juve, che sta vivendo però un momento a dir poco particolare. La società bianconera, che ha appena ottenuto la cancellazione della penalizzazione per il caso plusvalenze, deve affrontare ancora procedimenti disciplinari: la qualificazione alle coppe europee e in particolare alla prossima Champions League non è scontata.

L’attuale allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha un ricco contratto valido per altre 2 stagioni. Zidane, oltretutto, con ogni probabilità chiederebbe un ingaggio con numerosi zeri. Insomma, l’avvicendamento sulla panchina della Vecchia Signora appare complesso. D’altra parte Zidane, che non può puntare alla panchina della Francia dopo la conferma del ct Didier Deschamps, non sembra attratto dalla Premier League – dove quest’estate potrebbero liberarsi almeno 2 panchine top – e non pare nemmeno volersi confrontare con il ricchissimo Psg trita-allenatori.