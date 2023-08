Zidane e Beckham in un nuovo video su FC 24, il nuovo FIFA

Sony ha pubblicato sul canale ufficiale YouTube di PlayStation un nuovo filmato dedicato a EA Sports FC 24, la nuova genesi di FIFA che arriverà su console e PC il prossimo 29 settembre. In poco più di trenta secondi vediamo incontrarsi due leggende del calcio, David Beckham e Zinédine Zidane, che provano per la prima il gioco su una PS5 e rimangono colpiti dal realismo del motore grafico e della fisica del gioco. Il gioco, disponibile dal 29 settembre su layStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, potrà essere giocato in accesso anticipato dal 22 dello stesso mese per tutti coloro che hanno prenotato l’edizione Ultimate. Quest’anno il rebranding totale di FIFA porterà diverse novità, compresa una nuova modalità carriera e la possibilità di giocare con player sia donne che uomini nella stessa partita. Inoltre, secondo quanto riportato dalla guida della Web App di FIFA Ultimate Team, è previsto che la Web App di EA Sports FC 24 venga lanciata il 20 settembre. Tramite la app, come sempre, sarà possibile gestire i propri giocatori in Ultimate Team anche senza avviare il gioco.