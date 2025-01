Zibello, famoso in tutto il mondo per il suo culatello

Zibello è un piccolo comune della Bassa Parmense, in Emilia-Romagna, nato dalla fusione con Polesine Parmense nel 2016. Situato a circa 35 chilometri da Parma, si raggiunge via auto attraverso la Strada Provinciale 10 o con i mezzi pubblici, cambiando a Fidenza. Diverse opzioni cicloturistiche lungo il Po offrono un percorso paesaggistico affascinante. Zibello è famosa per il Culatello, un salume DOP, prodotto artigianalmente dalla coscia del maiale e stagionato in cantine tipiche. Il clima nebbioso della zona favorisce il suo sapore unico.

Il Museo del Culatello e del Masalén, ubicato nell’Antica Corte Pallavicina, è una meta imprescindibile per gli amanti della gastronomia, presentando la storia e le tecniche di produzione del culatello. Il centro storico offre attrazioni come il Palazzo Pallavicino e la Chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, con strade che raccontano le tradizioni locali.

Ogni novembre, Zibello celebra il “November Porc”, un evento gastronomico dedicato alle specialità suine. La manifestazione si articola in quattro tappe settimanali nei comuni della Bassa Parmense, con la tappa di Zibello apprezzata per il “Prete”, un insaccato cotto in grandi pentoloni. Durante queste giornate, i visitatori possono gustare prelibatezze locali come il culatello, la spalla cotta e il salame strolghino, il tutto immersi in un’atmosfera festosa con musica e mercati. Il “November Porc” offre un’occasione unica per vivere le tradizioni culinarie e culturali della zona, caratterizzate da sapori autentici e convivialità.