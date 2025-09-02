Zhegrova alla Juventus: un rilancio atteso nel calcio italiano

Edon Zhegrova è un giocatore che ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie A prima di approdare alla Juventus. Il Napoli, l’Atalanta e il Milan lo avevano monitorato, ma alla fine è stata la Juventus a spuntarla, superando la concorrenza del Marsiglia. Il presidente del Lille, Letang, ha rivelato che Zhegrova aveva parlato anche con De Zerbi, ma l’offerta del club francese non era abbastanza competitiva.

La Juventus ha ceduto Nico González, sostituendolo con Zhegrova, un’ala mancina che, pur essendo meno versatile dell’argentino, offre maggiore qualità nel gioco. Dopo un periodo di adattamento e alcuni infortuni, Zhegrova ha trovato continuità sotto la guida di Paulo Fonseca, realizzando 12 gol e 10 assist in varie competizioni.

Il futuro sembra promettente, dato che Zhegrova ha già segnato in Champions League e sta dimostrando un buon rendimento anche in Ligue 1. Tuttavia, una lesione all’adduttore, subita in una partita con il Marsiglia, lo ha costretto a un intervento chirurgico, portando preoccupazioni tra i tifosi juventini. Nonostante ciò, Zhegrova è atteso al suo esordio, anche se ha richiesto di non scendere in campo per non mettere a rischio il trasferimento al Marsiglia.

In questo contesto, Zhegrova e Conceiçao si contenderanno il posto. Conceiçao offre qualità nel dribbling ma presenta anche alcune lacune nelle scelte e nell’associazione col gruppo. Zhegrova, in confronto, è noto per la sua abilità nel superare gli avversari e potrebbe fornire maggiore efficienza. Tuttavia, resta da vedere come si integrerà nel sistema di gioco della Juventus, soprattutto quando le azioni si sviluppano dalla parte opposta.