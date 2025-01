Zeudi su Helena: “Più forte di Shaila, perché è stata cacciata”

Zeudi Di Palma continua a nutrire un forte interesse per Helena Prestes, nonostante la sua uscita dalla casa del Grande Fratello. Anche dopo cinque giorni dalla sua eliminazione, la Di Palma non può fare a meno di parlare di lei. Durante una conversazione privata in piscina con Emanuele Fiori, Zeudi ha dichiarato che Helena era più forte di Shaila Gatta, e che la sua eliminazione è stata influenzata da eventi recenti, come il conflitto legato al bollitore e le liti con Jessica e Ilaria Galassi.

Zeudi ha ammesso di aver sempre frenato i suoi sentimenti per Helena, poiché non è certa che alla modella brasiliana piacciano le donne. Ha detto: “A me piace lei, ma ho messo un freno per non soffrire”. Ha continuato esprimendo il suo dispiacere per l’uscita di Helena, sentendosi come se avesse vissuto un lutto, considerando il forte legame che si era creato tra loro.

La Di Palma ha raccontato di aver sperato fino all’ultimo che Helena non venisse eliminata, e ha apprezzato il momento in cui sono riuscite a salutarsi. Ha descritto il loro rapporto come speciale, ma ha anche spiegato di non aver mai voluto lasciarsi andare completamente per paura di soffrire. Zeudi ha affrontato un conflitto interiore poiché persone intorno a lei le consigliavano di aspettare e di cercare di capire i sentimenti di Helena.

Tuttavia, la preoccupazione principale di Zeudi era la possibilità che a Helena non piacciano le donne, portandola a concludere che avrebbe potuto farsi del male, il che ha contribuito a una sua reazione emotiva, come piangere sulle scale. Durante l’uscita di Helena, le ha detto: “sai che ti dico? Che tu piaci a me, a te piace Javi, e a Javi non piaccio né io né tu”, commentando in modo divertente la situazione. Infine, Zeudi ha consigliato a Helena di mostrare il suo lato migliore, rivelando il suo desiderio di vederla felice e realizzata.