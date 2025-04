Zeudi lancia un appello alle fan, notano un dettaglio su Fedez

Dal Grande Fratello Vip 5, il fandom dei gieffini è cresciuto esponenzialmente, con Zeudi Di Palma che ha attirato l’attenzione di decine di migliaia di fan nell’ultima edizione del reality di Canale 5. Le sue sostenitrici, le Zelena e le Zeudiners, hanno influenzato il televoto per mesi, desiderando una storia d’amore tra Zeudi e Helena Prestes. Tuttavia, alcune di queste fan hanno preso il gioco troppo sul serio, dimenticando che il Grande Fratello è un programma di intrattenimento e i concorrenti sono pagati per partecipare.

Dopo la fine del programma, alcune fan hanno attaccato chiunque criticasse Zeudi, anche quando le osservazioni erano educate. Durante una live su TikTok, Zeudi ha invitato i suoi fan a moderarsi: “Cerchiamo di praticare l’indifferenza e di non giudicare terzi… Evitiamo di commentare. Siete il mio specchio, quando criticano voi, lo fanno anche su di me.” Con queste parole, ha sottolineato che l’aggressività di alcune fan può danneggiare la sua immagine.

La situazione ha suscitato domande su quanto il suo appello possa placare i membri più estremi e tossici del fandom. Nel frattempo, le Zeudiners hanno scoperto che Fedez ha iniziato a seguire Zeudi su Instagram, scatenando reazioni entusiaste e fantasiose speculazioni su una possibile collaborazione futura, come un invito nel suo podcast. La connessione con Fedez è vista come una grande opportunità per Zeudi, e le fan sperano in un sostegno simile a quello dato a Tommaso Zorzi.