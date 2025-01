Zeudi e Javier sulla loro notte insieme: “Lorenzo ha paura di noi”

Martedì notte nella casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma e Javier Martinez hanno passato un’ora e mezzo insieme, con coccole e confidenze. Questo momento ha suscitato un grande clamore sui social, con diverse fanbase in fermento. Anche all’interno della casa si è notato il legame tra i due. Le immagini trasmesse in diretta su Mediaset Extra non hanno chiarito del tutto la situazione, ma Martinez e Di Palma hanno commentato quanto accaduto.

I due concorrenti hanno rivelato che Lorenzo Spolverato si è infuriato per il loro comportamento a letto. La Di Palma ha spiegato che la lite tra Lorenzo e Luca Calvani è iniziata proprio a causa della loro intimità. In una conversazione, Zeudi ha esposto le sue preoccupazioni: “Senza che sia successo nulla, oggi hanno già avuto da parlare di noi. Se costruiamo qualcosa, sarebbe il panico totale.” Javier ha aggiunto che Lorenzo è nervoso perché teme che la coppia che lui ha con un’altra concorrente possa essere superata.

Zeudi, riflettendo sul comportamento di Lorenzo, ha detto di percepire il suo egocentrismo e ha sottolineato come la paura di perdere la sua centralità nelle dinamiche del programma possa spingerlo a reagire in modo eccessivo. La Di Palma ha chiarito che Lorenzo reagisce male a qualsiasi situazione in cui non sia al centro dell’attenzione. In sostanza, Lorenzo teme che possa nascere tra Zeudi e Javier una coppia più popolare della sua, scatenando la sua reazione esasperata.