Zeudi e Helena sempre più vicine tra coccole e confessioni: nasce la ship

Helena Prestes ha recentemente chiuso l’amicizia con Lorenzo Spolverato e ha rivelato a Javier Martinez di non vederlo più come un semplice amico. Tuttavia, il pallavolista argentino ha chiarito che il suo interesse è limitato a un’amicizia: “Da parte mia è solo questo. Qui dentro a me è piaciuta solo Shaila”. Nonostante la fine di un rapporto e l’incertezza di un altro, Helena ha trovato una nuova amica in Zeudi Di Palma.

Ieri sera, le due donne si sono avvicinate emotivamente, scambiandosi coccole, confidenze e sguardi. Helena ha condiviso dettagli della sua vita con Zeudi, che ha mostrato interesse nell’ascoltarla, commentando che era bello sentirla raccontare. Zeudi ha dimostrato di seguire la vita di Helena, avendo sentito anche delle sue passate relazioni. Helena ha riflettuto su come, nonostante incontri difficili con persone che si mostravano dure, abbia sempre cercato di vedere oltre.

La loro vicinanza non è passata inosservata. I fan sui social hanno iniziato a commentare la chimica tra Helena e Zeudi, con molti che hanno ipotizzato che ci fosse del flirt tra le due. Alcuni utenti hanno evidenziato momenti di tenerezza, suggerendo che la Di Palma potrebbe essere innamorata di Helena. Sono emerse anche opinioni critiche nei confronti di Zeudi, con alcuni che sospettano che le sue intenzioni non siano sincere e che stia cercando visibilità.

La situazione è diventata virale, con la nascita di hashtag dedicati a questa nuova “ship” saffica. I telespettatori hanno manifestato entusiasmo, affermando che questa dinamica rappresenti una svolta interessante nel gioco. Tuttavia, ci sono anche coloro che hanno sollevato dubbi sulla sincerità della Di Palma, sconfiando che stia cercando semplicemente di entrare nelle dinamiche di gioco in un momento delicato per Helena.

In vista del ritorno delle fan brasiliane, l’interesse intorno a questa nuova coppia sta crescendo. La comunità online è accesa e i fan si preparano a seguire l’evoluzione di questo legame, auspicando nuove dinamiche che potrebbero arricchire il racconto all’interno della casa.