Zeudi Di Palma: La Verità sui Tatuaggi da 50 Euro

Marzia, tatuatrice romana, ha commentato i tatuaggi proposti da Zeudi Di Palma a 300 euro, ritenendoli sopravvalutati e valorabili intorno ai 50 euro. Durante un’intervista a “L’Angolo Malala” con Pamela Petrarolo, Marzia ha spiegato che un tatuaggio di “fine line” di 3 centimetri, semplice e realizzato con un’unica linea, potrebbe costare circa 50 euro e richiedere solo mezz’ora di lavoro. In contrasto, un tatuaggio più dettagliato, come un orsetto realistico in proporzioni simili, potrebbe arrivare a costare 250 euro, a causa del maggiore tempo necessario per l’esecuzione.

Altri tatuatori professionisti si sono uniti a Marzia, esprimendo le loro perplessità su TikTok, dove hanno scherzato sulla qualità dei disegni di Di Palma, definiti come “quattro cagate prese da Pinterest”. Hanno anche messo in guardia i potenziali clienti riguardo a prezzi così elevati per tatuaggi di emergente semplicità.

Pamela Petrarolo ha chiesto a Marzia se la sua dichiarazione potesse comportare conseguenze. Marzia ha risposto con serenità, sottolineando che il tema è già stato ampiamente discusso da vari media e influencer. Ha affermato di non avere paura di condividere la sua opinione su un fatto pubblico, ribadendo il suo punto di vista senza timore di reazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it