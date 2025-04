Zeudi Di Palma: La sua Risposta alle Continui Raccolte Fondi

Gli Zeudiners hanno avviato una nuova raccolta fondi dopo aver già raccolto 50mila euro in precedenza, con l’obiettivo di realizzare un sogno per Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello. Al termine del programma, i fan hanno lanciato un’iniziativa per raccogliere fondi da donare a Zeudi, equivalente alla somma che avrebbe ricevuto in caso di vittoria, considerando che il montepremi totale è di 100mila euro, metà del quale deve essere devoluto in beneficenza.

Adesso, il nuovo progetto prevede l’acquisto per Zeudi di una macchinetta per tatuare, un regalo legato alla sua grande passione, poiché desidera farne una professione. Marisa Barillà ha lanciato la raccolta su Go Fund Me, sottolineando che non c’è un limite massimo di donazioni. Finora, la raccolta ha superato i 1.500 euro. La pagina della raccolta evidenzia l’intento di “avverare un sogno” per Zeudi, che ha già attirato l’attenzione mediatica, inclusi commenti da Alfonso Signorini.

Gabriele Parpiglia ha tentato di contattare Zeudi per raccogliere informazioni sulla raccolta fondi, ma lei ha risposto di non sapere nulla in merito e di riferirsi alla sua manager. Quest’ultima ha confermato che Zeudi non può rilasciare interviste fino alla scadenza del suo contratto con Endemol e che non hanno informazioni sui fondi raccolti. La situazione ha suscitato dibattiti, specialmente tra i sostenitori del reality e i fan di Jessica Morlacchi.