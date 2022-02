Zeudi Di Palma è stata eletta Miss Italia 2021.

Il concorso, posticipato di mesi a causa di alcuni casi di positività al Covid fra le partecipanti, è stato condotto da Alessandro Di Sarno ed Elettra Lamborghini che, nel momento della proclamazione, ha confuso le buste leggendo un nome errato.

La finale si è tenuta al Casinò di Venezia ed è stata trasmessa in streaming sul portale Helbiz. Personalmente non l’ho guardata, ma su Twitter è stata letteralmente massacrata.

Mai visto un concorso piu amatoriale di questo. Continuo a guardare per puro masochismo ma anche per vedere fin dove possono arrivare #MissItalia

A vincere, come già detto, la napoletana Zeudi Di Palma. A raccontare la gaffe dell’organizzazione è stato il portale TvBlog.

“La giovane [Zeudi, ndr] pochi minuti aveva visto le sue chance di vittoria ridursi a zero perché era stata annunciata da Elettra Lamborgini come la terza classificata del concorso. Un nome finito per sbaglio nella busta recapitata nelle mani della Lamborghini, dal momento che per un errore tecnico era avvenuta un’inversione del risultato di voti rispetto al nome della miss in gara.

Un errore che è stato prontamente segnalato da uno dei tre avvocati che presiedevano la regolarità della votazione e che quindi ha creato per alcuni minuti un’inaspettata suspense, che ha poi rovesciato clamorosamente il risultato della prima busta letta dalla Lamborghini”.