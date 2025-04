Zeudi commenta le critiche social, le Zelena e gli ex gieffini.

A poche ore dalla sua uscita dal Grande Fratello, Zeudi Di Palma è tornata a Napoli e ha condiviso una diretta con le sue fan, ringraziandole per il supporto ricevuto da ben 138 paesi. Ha espresso la sua gioia per essere stata apprezzata e ha affrontato anche le critiche, sottolineando che fanno parte del gioco e non le influenzano troppo. Nella casa, ha trovato difficile evitare persone con invidie e gelosie ma ha cercato di distaccarsi da queste situazioni. Zeudi ha espresso felicità per la vittoria di Jessica Morlacchi, affermando che la sua amica meritava di vincere.

Riguardo alle critiche, ha condiviso come le ha affrontate, confessando di aver appreso da Alfonso che le persone tendono a schierarsi tra amatori e odiatori. Questo le ha fatto comprendere come, nonostante i commenti negativi, ci siano anche molti sostenitori. Ha raccontato di ricevere numerosi regali da vari paesi, tra cui Brasile e Tunisia, e di aver notato una gran folla di fan davanti agli studi dopo la sua uscita. Inoltre, ha menzionato quanto sia stata dura l’esperienza del GF, sia fisicamente che psicologicamente, ma il bilancio finale è stato positivo. Infine, ha rivelato di essere emozionata nel vedere i suoi video proiettati a Times Square, esprimendo la sua gratitudine verso chi le è stato vicino durante il suo percorso.