ZESKRIS 2m Cavo 8K HDMI 2.1, 48Gbps Ultra High Speed HDMI Cavo intrecciato, 4K@120Hz 8K@60Hz 144Hz eARC HDR 10 HDCP 2.2 2.3 HDMI cavo per laptop, monitor, PS5, PS4, Xbox One, 8K UHD TV

Descrizione prodotto

Specifica

Standard HDMI HDMI 1.4 (10,2 Gbps)/ 2.0 (18 Gbps)/ 2.1 (48 Gbps) Formato video 8K/4K/1080p, 120fps/60fps, HDR dinamico Velocità dati 10,2 Gbps/ 18 Gbps/ 48 Gbps Segnale di controllo HDCP 2.2 e 2.3/EDID/DDC/CEC Connettore Connettore HDMI tipo A Supporto audio DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Atmos

SR Design anti-rottura

Design della coda anti-flessione, test di rottura 50000+, resistente e alla moda.

Rete di cotone intrecciata ad alta resistenza per impieghi gravosi

Il cavo HDMI 2.1 ad altissima velocità è realizzato con rete di cotone intrecciata e ad alta resistenza per avvolgere strettamente il PVC interno.

Connettore placcato oro 24K

L’interfaccia è realizzata in placcato oro 24K, trasmissione stabile e non si ossida.Effetto di blocco della frequenza super forte, eccellente trasmissione ad alta frequenza.

Caratteristiche

1. Supporta risoluzioni video più elevate e frequenze di aggiornamento più elevate, inclusi 8K60Hz e 4K120Hz.

2. Supporta HDR / DYNAMIC HDR (HDR10 E DOLBY VISION)

3. Supporta la larghezza di banda del cavo HDMI ad altissima velocità 48 Gbps.

4. Supporta eARC semplifica la connettività e supporta i formati e la qualità audio più avanzati.

5. Supporta funzionalità avanzate di gioco e multimediali (VRR / QMS / QFT / ALLM).

6. Supporta risoluzioni 10K per usi AV commerciali e speciali.

7. Supporta la specifica HDMI 2.1 è retrocompatibile con le versioni precedenti.

8. Supporta HDCP 2.2/2.3

9. Supporta 5.1/7.1/ DOLBY ATMOS NON COMPRESSI, DTS: XTM

10. Supporta PS5, PS4, XBOX Series S, Xbox Series X, lettore Blu-ray, Apple TV, TV 8K

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 200 x 2 x 0,06 cm; 100 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 20 dicembre 2022

Produttore ‏ : ‎ ZESKRIS

ASIN ‏ : ‎ B0BLSMZGBP

Numero modello articolo ‏ : ‎ ZZ-H10

[Vero cavo HDMI 8K] Il cavo HDMI ZESKRIS Ture 8K utilizza la tecnologia più all’avanguardia. Il nostro cavo HDMI 8K originale al 100% supporta una larghezza di banda di 48 Gbps, può raggiungere una risoluzione di 7680×4320 e supporta 8K a 60Hz, 4K a 120Hz, 144Hz, 8K unico e Dynamic HDR aggiornato, eARC, HDCP 2.2 2.3 ad alta frequenza

[Qualità durevole] L’anima del cavo è realizzata in rame stagnato 30AWG. L’interfaccia è realizzata in placcato oro 24K, trasmissione stabile e non si ossida. Effetto di blocco della frequenza super forte, eccellente trasmissione ad alta frequenza. Il cavo HDMI 2.1 ad altissima velocità è realizzato con rete di cotone intrecciata e ad alta resistenza per avvolgere strettamente il PVC interno. Design della coda anti-flessione, test di rottura 50000+, resistente e alla moda

[Consigliato dagli amanti del gioco] Questo cavo HDMI 4k 120Hz massimizza le capacità della scheda grafica e della CPU del dispositivo di gioco, coprendo tutte le funzioni richieste per il gioco. Come VRR, QMS, QFT, ALLM, ecc., Soprattutto giochi 3A su larga scala e giochi di battaglia di squadra, gioco facile, che è molto adatto per gli amanti del gioco!

[Cosa puoi ottenere]: 1 cavo HDMI 8k ad altissima velocità, risposta rapida 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le tue domande, garanzia a vita incondizionata, acquista senza rischi. In caso di domande, il nostro team di assistenza via cavo HDMI ti contatterà entro 24 ore

11,99 €