Zes, meno tasse per le aree interne

Il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, ha organizzato un incontro sul tema della Zes con la commercialista Francesca Perotti. L’obiettivo è stato quello di stimolare il tessuto economico del territorio e favorire lo sviluppo produttivo e occupazionale.

L’incontro è stato l’occasione per conoscere la Zes e capire come funziona, grazie anche alla presenza della commercialista Francesca Perotti. La Zes può offrire strumenti come il credito d’imposta, la semplificazione burocratica e la riduzione dell’Ires, al fine di attirare nuovi investimenti e sostenere lo sviluppo economico delle aree interne. Il sindaco Gentilucci ha sottolineato l’importanza di sfruttare ogni occasione per conoscere la Zes e capire come funziona, in quanto può rappresentare un’opportunità imperdibile per il territorio. La Zes può essere un “pacchetto” di meno tasse e meno burocrazia che può sostenere lo sviluppo economico delle aree interne. Il sindaco ha annunciato che continuerà a promuovere altri incontri di approfondimento per stimolare il tessuto sociale ed economico del territorio.