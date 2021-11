Zerocalcare, Strappare lungo i bordi: la colonna sonora di Giancane e le canzoni della serie cult del fumettista.

Strappare lungo i bordi è la serie del momento. Un fenomeno diventato già un cult. Il fumettista romano, 37 anni, all’anagrafe Michele Rech, è già diventato un punto di riferimento di più di una generazione grazie al debutto della serie su Netflix. Un prodotto che è stato definito da molti un vero ‘pugno nello stomaco’, capace di farci riflettere su noi e sulle nostre vite. Con la complicità di alcune canzoni emozionanti e di una colonna sonora originale di grandissimo livello, firmata da Giancane.

Zerocalcare

Zerocalcare: le canzoni di Strappare lungo i bordi

Gli ingredienti sono tanti all’interno di Strappare lungo i bordi. C’è tanto spazio al punk, italiano e internazionale, moderno e storico, ma non mancano i momenti dedicati alla musica italiana. Una scelta di canzoni da vero ‘boomer’, come spiegato dallo stesso fumettista alla Festa del Cinema di Roma alcune settimane fa: “Ci ho messo roba punk, i Band of Horses, Billy Idol, Tiziano Ferro e Manu Chao. Un cantautore italiano ci ha ‘pisciato’, volevo una cosa melensa da viaggio in auto con i genitori e al suo posto abbiamo trovato Ron, con Non abbiam bisogno di parole“.

Zerocalcare. la colonna sonora di Giancane

La colonna sonora originale è invece affidata a Giancane, amico di vecchia data di Zerocalcare. All’anagrafe Giancarlo Barbati, romano come il fumettista, è da anni un riferimento della scena musicale ‘indie’ della Capitale, grazie anche ai successi con la band Il muro del canto, prima della svolta solista del 2013.

I due si sono incontrati professionalmente nel 2018, quando Zerocalcare è stato chiamato a realizzare il video di Ipocondria, canzone dello stesso Giancane con Rancore, colonna sonora degli short animati di Rebibbia Quarantine del 2020. Da quel momento dalla collaborazione lavorativa è nata un’amicizia fondata su un sentimento di stima reciproca. Così, attraverso un processo molto naturale, si è arrivati alal soundtrack di Strappare lungo i bordi. Già disponibile in streaming, la colonna sonora è attesa in formato fisico dal 17 dicembre.

Di seguito l’audio di Strappare lungo i bordi: