Zero Assoluto, svelate le prime date del Club Tour

Dopo il successo del concerto a Roma, gli Zero Assoluto annunciano le prossime tappe che li riporta sui palchi d’Italia.

Un omaggio ai loro 20 anni di carriera, con cui potrete ritornare diciottenni e vivere la magia dei più grandi successi che vi hanno accompagnato durante l’adolescenza. E così gli Zero Assoluto annunciano i concerti in programma per il prossimo anno, con un nuovo tour nei club.

Il successo ventennale degli Zero Assoluto

Icone della musica pop italiana dei primi anni Duemila, Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi hanno annunciato un dolce ritorno a quella musica che ci ha cullati tra la spensieratezza giovanile.

Il duo romano si mette in gioco, ripercorrendo tutta la loro discografia, dai brani che hanno fatto la storia agli ultimi singoli che hanno visto la loro collaborazione con altri grandi artisti della scena pop.

Indimenticabili i pezzi che hanno fatto cantare a squarciagola, come Semplicemente, Svegliarsi la mattina, Appena prima di partire e Per dimenticare. Ma Matteo e Thomas non hanno smesso di emozionare con gli anni, dedicandosi a nuovi progetti che li hanno visti cantare insieme a Colapesce (con il brano “Cialde”), come anche i featuring insieme a Gazzelle (con “Fuori noi” e “Astronave”).

Le date del “Club Tour”

Dopo il successo del live al Palazzo dello Sport di Roma dello scorso 12 novembre, gli Zero Assoluto tornano carichissimi per un nuovo tour nei club italiani. I concerti, organizzati da Artist First, sono attesi nelle seguenti date:

10 OTTOBRE 2024 – Torino – Hiroshima

– Hiroshima 24 OTTOBRE 2024 – Firenze – Viper Theatre

– Viper Theatre 25 OTTOBRE 2024 – Verona – The Factory

– The Factory 26 OTTOBRE 2024 – Bari – Demodè

I biglietti sono disponibili su TicketOne.