ZERO ASSOLUTO: Nuove Date di Concerti nel 2026 [Galleria e Biglietti]

Ieri sera, all’Unipol Forum di Milano, gli Zero Assoluto hanno tenuto un concerto speciale che ha unito passato e futuro. Durante l’evento, il duo ha annunciato due nuove date nei palazzetti di Milano e Roma per il 2026, offrendo ai fan un’opportunità unica di vivere la loro musica dal vivo. La serata è stata caratterizzata da un viaggio emozionante attraverso grandi successi come “Svegliarsi la mattina”, “Semplicemente” e “Per dimenticare”, con il pubblico che ha cantato in coro dall’inizio alla fine. L’atmosfera era carica di energia, grazie a scenografie e visual che riportavano gli spettatori agli anni 2000, mescolando nostalgia e vitalità pop.

Oltre ai brani storici, gli Zero Assoluto hanno presentato il loro nuovo singolo “5cm”, uscito venerdì scorso, segnando così l’inizio di un nuovo capitolo musicale. Questo brano offre un assaggio di ciò che il duo proporrà nei prossimi mesi, fondendo memoria e innovazione.

Le nuove date sembrano promettere un futuro luminoso per gli Zero Assoluto, mentre i fan possono già iniziare a pianificare di assistere a questi concerti imperdibili. I biglietti sono disponibili per le date del 20 ottobre 2026 all’Unipol Forum di Milano e il 4 dicembre 2026 al Palazzo dello Sport di Roma. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, i fan possono visitare TicketOne e seguire il duo sui loro social ufficiali. Le emozioni del passato si intrecciano così con le nuove sonorità, in un evento che celebra la carriera del duo e il loro legame con il pubblico.