ZERO ASSOLUTO in concerto al Forum di Milano: Scaletta e Biglietti

Gli ZERO ASSOLUTO si esibiranno stasera, 1 marzo, al Forum di Milano per un concerto-evento che celebra la musica italiana, riscoprendo brani che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di molti millennials. L’evento rappresenta un’opportunità per il duo di reconnectarsi con il loro pubblico, che nel tempo è cresciuto e ha vissuto esperienze significative, riflettendo sulla maturità acquisita. Le canzoni, da “Svegliarsi la mattina” a “Per dimenticare”, hanno assunto nuovo significato e valore.

Il duo si sente stimolato a creare e condividere nuove canzoni, annunciando diversi progetti per l’anno. In un periodo in cui il pubblico desidera tornare a vivere concerti indimenticabili, intendono organizzare uno spettacolo che racconta musicalmente la loro carriera. Tra i loro successi recenti ci sono brani come “Cialde” con Colapesce, “Fuori noi” con Gazzelle e “Astronave”, dimostrando la loro capacità di unire pop e cantautorato.

Il nuovo singolo “5cm” riflette un dialogo sincero, simboleggiato dalla distanza di cinque centimetri tra due persone prima di un bacio, esprimendo emozioni di coraggio, paura e desiderio. Questo brano è un ricordo di momenti spensierati con amici.

Per chi desidera assistere al concerto, i biglietti sono disponibili su TicketOne. Gli ZERO ASSOLUTO continuano a rappresentare un importante capitolo della musica pop italiana, e il loro concerto al Forum è un evento da non perdere.