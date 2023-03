Questo piumino una piazza e mezza 200×200 è stato progettato per adeguarsi a tutte e 4 le stagioni dell’anno. Si compone di 2 piumini separabili che possono essere utilizzati in 3 modi: un piumino leggero 200×200 per l’estate, un piumino 200×200 un po’ più spessa per le mezze stagioni. Se si mettono insieme, si ottiene un caldo piumino 200×200 ideale per quando fa davvero freddo.

【CERTIFICAZIONE ÖKO-TEX STANDARD 100】: I nostri piumoni una piazza e mezza sono fatti di tessuti controllati per le sostanze nocive secondo l’Öko-Tex Standard 100, affinché tu possa dormire sonni tranquilli.【QUALITÀ PREMIUM】: Il piumone una piazza e mezza 4 stagioni ZenPur è super morbido e molto confortevole per un riposo ottimale. È fatto al 100% di microfibra di alta qualità: un piumino letto matrimoniale destinato a durare per anni. Fidati, non avrai bisogno di altre coperte!【IDEALE PER CHI SOFFRE DI ALLERGIE】: Le fibre del piumone letto piazza e mezza 200×200 riducono il numero di acari della polvere e ti offrono un’esperienza antiallergica. Con i piumini ZenPur, puoi avere la certezza che il tuo comfort è in buone mani, anche mentre dormi.【GARANZIA SODDISFATTI O RIMBORSATI】: Noi di ZenPur, facciamo del nostro meglio per produrre un piumino 4 stagioni di qualità superiore con materiali di prima scelta. Siamo sicuri al 100% che amerai il nostro prodotto, ecco perché offriamo un rimborso completo se non sei soddisfatto del tuo acquisto, senza porre domande!

50,99 €