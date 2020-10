“La libertà che che le ho dato…”

Dopo 14 anni è finita la storia d’amore tra Walter Zenga e la moglie Raluca Rebedea. L’ex portiere nerazzurro ha annunciato il divorzio sul proprio profilo Instagram con un lungo post, poi rimosso perché contenente una frase che sta scatenando diverse polemiche sessiste sul web.

Zenga e Raluca, lui 60 anni lei 38, vivono a Dubai e sono genitori di due figli, Samira e Walter jr di 11 e 8 anni. Questo il contenuto del messaggio dell’Uomo Ragno: “Quello che è apparso negli ultimi giorni sui media, sul divorzio della famiglia Zenga, è vero. Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese. Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio! Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi. La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivoltata contro di noi… Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso la Corte d’Appello di Dubai. Spero e vi chiedo di rispettare la mia privacy e lasciare che la vita prenda il suo corso naturale”.

Una storia d’amore finita come tante altre, ci mancherebbe. Ma quella frase sulla “libertà” non è affatto piaciuta al pubblico, in particolare alla giornalista Selvaggia Lucarelli (uno dei profili più seguiti sui social) che ha risposto per le rime all’ex portiere nerazzurro: “Interessante che Walter Zenga ritenga la libertà della moglie una sua concessione”. Nonostante l’ex tecnico del Cagliari abbia poi cancellato il post, lo scivolone non è passato inosservato e sta creando parecchie polemiche sul web.