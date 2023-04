Zenbook S 13, il laptop Oled più sottile di sempre

Asus ha annunciato il nuovo Zenbook S 13 Oled (UX5304), il laptop Oled da 13,3 pollici più sottile al mondo .Il computer è animato dal processore Intel Core i7 di 13a generazione con 32 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD PCIe 4.0 x4 da 1 TB. È inoltre presente una serie completa di porte I/O e una batteria di lunga durata da 63 Wh. Il display è un Lumina Oled 16:10 2.8K (2880 x 1800) certificato Dolby Vision, con resa cromatica Pantone Validated e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Il profilo super-sottile di 1 cm e il peso di 1 kg dello Zenbook S 13 Oled, sono stati ottenuti utilizzando diverse tecniche e materiali riciclati nelle fasi di progettazione e costruzione affinché si potessero ridurre il peso e le dimensioni del prodotto rispetto alla generazione precedente, senza compromettere le prestazioni, la connettività o la durata della batteria.

Per ottenere un profilo sottile, Asus ha incorporato una telecamera IR FHD, sottile ma completa, direttamente nel coperchio lavorato a CNC. È stato inoltre utilizzato un pannello Oled appositamente progettato e personalizzato nelle dimensioni, per ottenere un coperchio più sottile del 30%. Grazie a una lavorazione CNC di precisione, è stato creato più spazio all’interno del laptop per i componenti. Sono stati utilizzati circuiti stampati con un minor numero di strati e una maggiore densità di cablaggio, con più transistor, per ottenere prestazioni migliori e un peso inferiore in uno spazio più compatto. La scheda madre è stata progettata per ospitare una ventola supplementare che aumenta il flusso d’aria per un migliore raffreddamento. Questo rende la parte inferiore del portatile più sottile di circa il 25%.

Zenbook S 13 Oled upporta fino a 14 ore di streaming video e offre un raffreddamento e prestazioni migliori rispetto al suo predecessore. Tra le connessioni, due porte Thunderbolt 4 USB-C che supportano la ricarica rapida, i display esterni 4K e i trasferimenti di dati fino a 40 Gbps; sono inoltre presenti una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A, una porta HDMI 2.1 e un jack audio da 3,5 mm. Per migliorare le esperienze di videoconferenza in movimento, la fotocamera IR FHD include effetti visivi potenziati dall’AI e la tecnologia AI di cancellazione del rumore. Supporta inoltre il riconoscimento biometrico con Windows Hello. Il sistema audio certificato Harman Kardon con suono Dolby Atmos è dotato di un amplificatore intelligente combinato con la tecnologia Asus Audio Booster per aumentare il volume fino a 5,25 volte rispetto ai modelli precedenti.