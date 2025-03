Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli: cosa è accaduto

Zdenek Zeman, ex allenatore di Lazio e Roma, è stato ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma per sospetta ischemia cerebrale. L’allenatore 77enne ha mostrato un deficit di forza e un disturbo nel linguaggio. Le sue condizioni sono attualmente stabili, ma la prognosi rimane riservata. Zeman era già stato colpito da un ictus lo scorso ottobre, che gli aveva provocato un’emiparesi al braccio destro.

Attualmente ricoverato nella Stroke Unit, Zeman è descritto come vigile e collaborativo con il personale medico, mentre sono in corso ulteriori accertamenti. Il team medico ha confermato la necessità di una terapia antiaggregante e anticoagulante. I parametri vitali dell’ex allenatore sono monitorati continuamente, e sono previsti controlli cardiologici e neuroradiologici.

Zeman, nato a Praga il 12 maggio 1947, aveva concluso nel 2024 la sua ultima esperienza con il Pescara a causa di problemi cardiaci. Sono giunti vari messaggi di supporto da parte di ex calciatori e club. Il Pescara ha dichiarato: “Lo sai mister, siamo sempre con te”. Vincent Candela, ex calciatore della Roma, ha espresso il suo affetto augurando una pronta guarigione, mentre Guido Zappavigna, storico esponente della curva giallorossa, ha ricordato Zeman come un allenatore capace di far dare il massimo anche a giocatori mediocri.

Il sostegno della comunità calcistica e dei tifosi è tangibile, evidenziando l’importanza di Zeman nel panorama calcistico italiano. La sua carriera è stata caratterizzata da momenti indimenticabili e l’affetto che gli viene riservato è un chiaro segno del suo impatto duraturo nel calcio.