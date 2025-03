Zeman e la sospetta ischemia cerebrale: cos’è, cause e sintomi

L’allenatore Zdenek Zeman è attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una sospetta ischemia cerebrale. In precedenza, a febbraio 2024, aveva già lasciato il suo incarico al Pescara per problemi cardiaci, e lo scorso ottobre aveva subito un ictus che gli aveva causato un’emiparesi al braccio destro.

L’ischemia cerebrale è una condizione caratterizzata dalla riduzione dell’apporto di sangue e ossigeno al cervello, con due forme principali: l’ischemia focale, che interessa un’area limitata del tessuto cerebrale a causa di trombi o emboli, e l’ischemia globale, che coinvolge più aree e comporta una significativa riduzione o interruzione del flusso sanguigno. È essenziale affrontare questa situazione rapidamente per prevenire conseguenze gravi.

Le cause dell’ischemia cerebrale sono varie. Le più comuni includono l’aterosclerosi dei vasi sanguigni cerebrali e alcune malattie cardiache, in particolare la fibrillazione atriale, che possono generare emboli capaci di ostruire i vasi cerebrali. Altri fattori di rischio comprendono l’ipertensione e il diabete, che sono associati alla malattia dei piccoli vasi sanguigni. Esistono anche cause meno comuni, come difetti della coagulazione e dissecazione dei vasi cerebrali.

I sintomi di un’ischemia cerebrale possono variare in gravità e includono problemi visivi (come cecità in un occhio), difficoltà nel parlare e nel muoversi, perdita di coscienza, e debolezza a livello di un braccio, gamba o in tutto il corpo. È fondamentale riconoscere tempestivamente questi segni per garantire un intervento medico efficace.