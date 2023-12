Il tecnico del Pescara Zdenek Zeman è stato dimesso dalla clinica Pierangeli di Pescara, dopo che martedì scorso ha accusato un malore e gli è stata diagnosticata una ‘ischemia transitoria’. Il tecnico è stato sottoposto ad accurati accertamenti ed è stato dimesso in anticipo di un giorno, rispetto al previsto. Zeman dovrà stare a riposo per diversi giorni anche se domani nel primo pomeriggio andrà a incontrare la squadra, ma non coordinerà gli allenamenti.