Piccoli ‘Mara Venier’ crescono. Dopo Paolo Brosio anche Andrea Zelletta ieri sera ha fatto alcuni spoiler ai suoi coinquilini.

Pare che l’ex tronista durante la festa di Halloween abbia raccontato agli altri concorrenti che Cristiano Ronaldo è fermo a causa del CoronaVirus, che Chiesa è passato alla Juventus e anche che nella casa entreranno altri due concorrenti, uno dei quali ha a ache fare con il calcio. Qualcuno addirittura dice di aver sentito il bel tarantino parlare anche dell’allungamento del programma (già spoilerato da Brosio).

Ed è subito…

Zelletta ha spoilerato la classifica di serie A.

Della positività al covid di Ronaldo.

Il fatto che il GF non finisce a dicembre.

SCUSATEMI MA NON ERA IN ISOLAMENTO A LEGGERE LIBRI? DAI STA COSA NON È CORRETTA IN PIÙ NON HA FATTO UNA PUNTATA, UN GIRO DI NOMINATION. #GFVIP pic.twitter.com/gqzOUBIv0D

— ʳ🦋 (@jesusinLAX) October 31, 2020