Alfonso Signorini durante la puntata di ieri del GF Vip ha chiesto agli opinionisti e i vip eliminati una previsione sul rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Franceska senza pensarci troppo ha detto: “Non penso che Elisabetta si possa adattare allo stile di vita di Pierpaolo“. Andrea Zelletta non ha apprezzato l’opinione della Pepe e durante la pubblicità l’ha offesa: “Ma non si vergogna? Ma come si permette Franceska a dire quella roba? Cattiva nei confronti di Eli e nei confronti di Pierpaolo. L’amore va oltre gli stili di vita. Cessa pezzente“.

Tommaso Zorzi è subito intervenuto e ha chiesto spiegazioni all’ex tronista in merito alle sue offese: “Cessa perché non può dire una roba del genere. Una persona del genere come la definisci? Ma come si permette questa? Non stare a guardare la parola, ma il succo“.

Zelletta (che ieri ha fatto anche uno scivolone con Matilde Brandi) dopo la puntata ha continuato ad attaccare Miss Europa per identificazione personale.

“Non ho parole per quello che ha detto. Battuta di poco gusto, ma non esiste. Deve portare rispetto alle persone. Voleva prendersi i 2 minuti di notorietà in trasmissione. Uno dice ‘ok è Franceska’, però io non accetto queste cose”.

Zelletta offende Franceska, il filmato.

Zelletta: Come si permette Franceska a dire quella roba? Maleducata nei confronti di Elisabetta e nei confronti di Pierpaolo.

Tommaso: Ma era una battuta

Zelletta: Cessa pezzente

