Patrizia De Blanck ha un problema di igiene? Lo scorso settembre Serena Grandi e Andrea Cardella hanno rivelato che a Roma circolerebbero alcune voci secondo le quali la Contessa si laverebbe poco e qualche settimana fa sono stati Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta a sottolineare la sporcizia di camera sua.

“Unto, formaggio, chiazze di Nutella, briciole, io mi sono avvicinato, c’è un brutto odore. Quella camera è zozza. Io non potrei dormire nemmeno due minuti là dentro. Ragazzi è sporca, c’era del latte aperto, tazze di caffè, di tutto. […] Non si può dormire in quel posto, impossibile, è sporchissima. C’è di tutto, roba da mangiare, avanzi, è qualcosa di assurdo. Bisognerebbe pulirla. C’è un tanfo”.