Zelletta e Natalia Paragoni presto genitori: l’annuncio ufficiale

Dopo i rumor circolati la settimana scorsa Andrea Zelletta e Natalia Paragoni oggi hanno dato l’annuncio ufficiale sui loro profili Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta e presto i due diventeranno genitori.

“Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto saremo in 5, non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”.

dopo 4 anni di cui di mezzo c’è un Natale in cui zelletta non sapeva se stesse ancora insieme a natalia pic.twitter.com/g0BB4FiIzv

Due anni fa Natalia Paragoni ha parlato del suo desiderio di maternità. La ragazza aveva già palesato la voglia di avere un bambino da Zelletta, ma aveva dichiarato di voler aspettare di realizzarsi in ambito professionale prima di creare una famiglia.

“Nonostante quello che mi è successo continuo a desiderare un figlio. Pensiamo ad costruire una famiglia e nel nostro futuro vediamo un bambino. A mio figlio voglio dare un clima sereno in cui crescere. Ad una creatura serve una mamma felice. Ovviamente io e il mio ragazzo ne parliamo spesso, ma non è una cosa che vogliamo fare nell’immediato. La vediamo in futuro, perché adesso vorremmo realizzarci un po’ meglio. – ha continuato Natalia – Però sono onesta, non credo accadrà tra molto tempo. Diciamo che non c’è nulla di stabilito.

Intanto mi godo la nostra storia. Devo dire che tra noi c’è una sintonia non facile da trovare. Accanto a me ho un uomo perfetto per me. Perché non è solo il mio ragazzo, ma anche il mio migliore amico, un vero confidente, la persona che avrei sempre voluto. Insieme stiamo davvero bene e non potremmo chiedere altro”.