Volodymyr Zelensky si trova attualmente in una situazione delicata, con pressioni sia sul fronte militare che politico. Da un lato, l’avanzata russa attorno a Pokrovsk mette a rischio le linee difensive ucraine, mentre dall’altro le accuse di corruzione coinvolgono membri del suo governo, minando la sua credibilità. Nonostante il suo alto indice di popolarità, con sondaggi che registrano un consenso intorno al 70%, i recenti scandali stanno creando malcontento.

Sul fronte di Pokrovsk, le perdite ucraine e russe stanno creando una situazione critica. Mentre Mosca sfrutta una forza di circa 150.000 uomini, Kiev fatica a mantenere i suoi 50.000 difensori originali, con diserzioni tra i giovani che fuggono all’estero. Vitali Klitschko, sindaco di Kiev, ha dichiarato che il governo sta affrontando grossi problemi nel reclutamento, in parte a causa del rifiuto di abbassare l’età di leva, aumentando il numero di giovani che cercano rifugio in Europa.

In parallelo, i continui blackout causati dai raid russi sulle strutture energetiche stanno incrementando il malcontento tra la popolazione. Mentre i cittadini patiscono il freddo e l’oscurità, la Procura anti-corruzione sta indagando su tangenti legate al settore energetico, portando alle dimissioni di diversi funzionari, tra cui la ministra dell’Energia.

Le dimissioni hanno provocato pesanti ripercussioni politiche, evidenziando un clima in cui la guerra e le difficoltà economiche non impediscono pratiche corruttive tra gli uomini di Zelensky. Questa situazione spinge vari attori a sollecitare una trattativa, anche se svantaggiosa, piuttosto che proseguire con un conflitto sempre più travagliato.