Zelensky: “Successo nel collaudo del drone ucraino a lungo raggio”

La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin è stata definita "molto bene" da fonti russe, che hanno confermato la conclusione del colloquio. Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il successo del test di un drone a lungo raggio, capace di volare fino a tremila chilometri. Questo test rappresenta un passo significativo per le Forze armate ucraine. La comunicazione tra i leader russa e statunitense suggerisce una possibile distensione nelle relazioni, ma il contesto rimane complesso, specialmente considerando le situazioni attuali in Ucraina e le tensioni geopolitiche. Zelensky continua a lavorare per rafforzare la difesa del suo paese attraverso sviluppi tecnologici militari, come il nuovo drone.