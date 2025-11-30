Il leader di Kiev, Zelensky, è sotto pressione a causa delle accuse di corruzione ai suoi dirigenti più vicini, dei licenziamenti e dei sondaggi negativi. Nonostante ciò, potrebbe riuscire a svoltare e uscirne più forte. A Kiev, intanto, la vita continua nonostante la guerra. Un corteo funebre per un soldato caduto nel Donetsk si svolge in mezzo al traffico e ai passanti che si fermano in segno di rispetto.

Le accuse di corruzione sono un problema serio per Zelensky, che ha visto il licenziamento di Yermak, uno dei suoi collaboratori più stretti. La stampa ucraina chiede chiarezza sulle mazzette energetiche e sulla rete elettrica bombardata dalla Russia, che ha lasciato 600mila ucraini al freddo e al gelo.

Zelensky ha affidato la delegazione a Washington a Rustem Umerov, definito “il volto pulito”, ma la sua famiglia possiede 8 proprietà di lusso negli Usa non dichiarate al fisco. La decisione di Zelensky di affidare a Umerov la delegazione è stata definita “sconcertante” dalla stampa ucraina.

La guerra in Ucraina continua, con la nebbia che ostacola la difesa di Pokrovsk e gli aerei che faticano a centrare le postazioni nemiche. I russi si sono adattati, non occupando più scuole o municipi, ma sparpagliandosi nelle case abbandonate e nei magazzini, mischiandosi con i civili ucraini.

Zelensky ha convocato il ministro della Difesa e ha deciso di ripartire da qui, cambiando strategia militare per adattarsi alla nuova realtà sul terreno. Ha anche promesso di proteggere meglio le centrali elettriche e di dare più droni e soldi alle brigate combattenti.

Il leader ucraino va a incontrare Emmanuel Macron, ed è la prima volta senza Yermak. La sua assenza lo indebolisce, ora che Donald Trump avrebbe pronto un documento sul riconoscimento americano della Crimea e degli altri territori occupati dai russi. Zelensky non può aspettare troppo a lungo per trovare un sostituto a Yermak.

L’operazione pulizia può ridare smalto a Zelensky, e qualcuno è ottimista. La direttrice del Kyiv Independent, Olga Rudenko, definisce il cambiamento “una buona notizia”, sottolineando che l’Ucraina è un luogo che vive secondo determinati valori e lotta per essi.