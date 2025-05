Zelensky sfida la parata di Putin del 9 maggio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato le celebrazioni del Giorno della Vittoria della Seconda Guerra Mondiale a Mosca. Durante l’evento, il presidente russo Vladimir Putin accoglierà oltre 20 leader mondiali e presiederà una grande parata militare. Zelensky ha sottolineato l’importanza di riconoscere le conseguenze negative della guerra e di non celebrare eventi che glorificano il conflitto. Le manifestazioni russe sono viste come un tentativo di legittimare l’aggressione della Russia, in contrasto con gli ideali di pace e cooperazione internazionale.