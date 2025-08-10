34 C
Zelensky: “Nessun accordo senza il consenso dell’Ucraina”

Il recente vertice previsto tra Donald Trump e Vladimir Putin il 15 agosto in Alaska ha suscitato forti reazioni in Ucraina. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso il suo disappunto riguardo a potenziali concessioni territoriali richieste dalla Russia come precondizione per una tregua. Zelensky ha dichiarato che la sua nazione non accetterà compromessi che comportino la cessione di terre e ha avvertito che qualsiasi decisione presa senza il coinvolgimento di Kiev non sarà efficace.

A sostegno della posizione ucraina, i leader europei hanno sottolineato l’importanza di non modificare i confini ucraini con la forza, ribadendo il loro sostegno per una pace che rispetti la sovranità dell’Ucraina. In una dichiarazione congiunta, hanno assicurato che la fine del conflitto deve includere un cessate il fuoco e che l’Ucraina deve avere voce in capitolo nei negoziati.

Nel frattempo, la Casa Bianca ha indicato che potrebbe considerare un invito a Zelensky per partecipare al vertice in Alaska, anche se i dettagli restano ancora da definire. Medvedev, vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo, ha criticato i tentativi europei di ostacolare le negoziazioni, mentre la portavoce del ministero degli Esteri russo ha definito le prese di posizione europee come propaganda nazista.

La situazione rimane tesa, con Kiev che insiste sulla necessità di un approccio che rispetti la sovranità e l’integrità territoriale del paese.

