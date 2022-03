Volodymyr Zelensky, attuale Presidente dell’Ucraina, lo abbiamo purtroppo imparato a conoscere in queste ultime settimane a causa dell’invasione russa sul suolo ucraino. Eletto nel 2019, Zelensky è stato votato al secondo turno da oltre il 73% della popolazione. Tra gli impegni annunciati in campagna elettorale quello di risolvere la tensione fra Russia ed Ucraina (tentativo purtroppo fallito) e quello di portare il paese nell’Unione Europea e quindi nella NATO.

Prima di sposare la carriera politica, Zelensky si è fatto conoscere nel proprio paese in qualità di attore. La sua serie più famosa, Servant Of The People (andata in onda dal 2015 al 2019) è stata in qualche modo profetica, dato che lì interpretava un simpatico e carismatico professore che sarebbe poi diventato il Presidente dell’Ucraina. Detto, fatto.

Da quando è diventato il personaggio simbolo della resistenza ucraina, Zelensky è finito sulla bocca di tutti ed oltre ad esser tornate virali le sue esibizioni nella versione locale di Ballando con le Stelle (che ha vinto), le ricerche streaming della serie Servant Of The People sono schizzate. Per questo motivo oltre venti paesi in tutto il mondo hanno già acquistato i diritti per la messa in onda della serie, fra cui l’America (che caricherà il tutto su Netflix) e l’Italia.

Zelensky, la serie Servant Of The People sarà trasmessa da La7

Ad acquistare i diritti per il nostro paese non è stato Netflix, bensì La7. Il titolo originale della serie è Sluha Narodu, ovvero letteralmente servitore del popolo.

Arriva su @La7tv Servant of the people by @ZelenskyyUa La nascita di un leader nella fiction e nella realtà. pic.twitter.com/eX7XVfFB1l — Andrea Salerno (@SalernoSal) March 18, 2022

Andrà in onda su La7, che ne ha acquisito i diritti in esclusiva per l’Italia, “Servant of The People”, che vede protagonista Volodymyr Zelensky. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) March 18, 2022