Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro fissato per venerdì 4 aprile tra un gruppo selezionato di Paesi pronti a schierare truppe di pace in Ucraina. Lunedì scorso, il governo del Regno Unito ha comunicato che i leader militari di Regno Unito, Francia e Ucraina si sarebbero incontrati per discutere una pianificazione dettagliata per la sicurezza a lungo termine di Kiev.