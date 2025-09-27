Zelensky incontra Trump: richiesta di missili Tomahawk per Ucraina

Volodymyr Zelensky ha richiesto a Donald Trump la fornitura di missili da crociera Tomahawk durante un incontro privato a New York, in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente ucraino ha sostenuto che questi missili, con un raggio d’azione fino a 1.500 chilometri, potrebbero spingere Vladimir Putin a negoziare. Fonti diplomatica riportate dal Telegraph hanno indicato che il colloquio tra i due è stato “estremamente positivo” e che Trump ha mostrato apertura a questa possibilità.

Nel corso dello stesso incontro, Trump ha anche comunicato a Zelensky la sua disponibilità a revocare le restrizioni sull’uso da parte dell’Ucraina di armi a lungo raggio americane, capaci di colpire all’interno della Russia. Questa decisione è stata riferita da un alto funzionario statunitense al Wall Street Journal.

La richiesta di Zelensky è vista con ottimismo in Europa. Marco Rubio, segretario di Stato americano, ha invitato i partner a considerare la nuova posizione di Trump in modo positivo, evidenziando che il presidente è furioso per il comportamento di Putin che ignora i tentativi di pace. Da parte sua, Kiev considera la possibile fornitura di Tomahawk come un passo fondamentale, anche in relazione all’arrivo di armi britanniche, per avere una risposta adeguata contro l’arsenale russo.