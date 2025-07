Zelensky firma legge anticorruzione, scoppiano proteste in Ucraina

Il conflitto in Ucraina continua a suscitare tensioni a livello internazionale. Recentemente, il segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha dichiarato che sanzionare il petrolio russo potrebbe essere un passo concreto per porre fine alla guerra in corso. Questa affermazione è stata rilasciata in un contesto di escalation del conflitto e di discussioni su misure economiche da adottare nei confronti della Russia.

In Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato una legge controversa che riduce l’autonomia delle agenzie anticorruzione del Paese, suscitando proteste in diverse città tra cui Kiev, Leopoli e Dnipro. Le manifestazioni sono state innescate dall’appello di un veterano di guerra che ha esortato i cittadini a mobilitarsi contro la nuova normativa. Critiche alla legge sono giunte anche dalla Commissione Europea, che l’ha definita un “serio passo indietro” nella lotta contro la corruzione.

La nuova normativa pone l’Ufficio Nazionale Anticorruzione (NABU) e la Procura Speciale Anticorruzione (SAP) sotto la supervisione del procuratore generale, minando la loro indipendenza. Nonostante i progressi precedentemente compiuti verso il rafforzamento delle istituzioni anticorruzione dalla creazione di NABU e SAP negli anni 2014 e 2015, le recenti modifiche legislative hanno destato seri timori riguardo al futuro della trasparenza in Ucraina.

In un contesto più ampio, l’Unione Europea ha manifestato preoccupazione per l’impatto di queste misure, ritenendo che possano compromettere gli sforzi avviati nel Paese per ottenere supporto e finanziamenti internazionali.