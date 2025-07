Zelensky e Putin: possibile incontro per la pace in Ucraina?

Il conflitto in Ucraina continua a intensificarsi mentre si susseguono sviluppi diplomatici. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i negoziatori russi hanno avviato discussioni su un potenziale incontro tra lui stesso e il presidente russo Vladimir Putin. Questa affermazione arriva in un contesto di crescente tensione interna, dato che proteste di piazza hanno avuto luogo in risposta a una legge considerata lesiva dell’indipendenza delle agenzie anticorruzione. Zelensky ha annunciato una revisione della normativa, ritenuta necessaria per rafforzare lo stato di diritto, esprimendo gratitudine ai manifestanti che sostengono il suo governo.

Nel frattempo, l’escalation dei combattimenti ha causato vittime. Un attacco russo a Kharkiv ha provocato un morto e sei feriti, con una bomba aerea che ha colpito un’area industriale della città. Le autorità locali hanno confermato l’incidente, sottolineando i danni a strutture sanitarie.

Sul fronte militare, i rapporti indicano che le forze di difesa aerea russa hanno abbattuto 105 droni ucraini nella notte, evidenziando il persistere delle operazioni belliche da entrambe le parti. Inoltre, truppe russe hanno conquistato gli insediamenti di Novoekonomicheskoe e Zverevo nel Donetsk.

A Mosca, il portavoce del Cremlino ha dichiarato che un incontro tra Zelensky e Putin è considerato “improbabile” entro agosto, spiegando che è necessaria un’adeguata preparazione per poter procedere con ulteriori negoziati di pace.