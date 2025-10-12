Zelensky chiede a Macron un potenziamento difesa aerea

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha richiesto un potenziamento delle difese aeree e la fornitura di missili durante una conversazione con il presidente francese Emmanuel Macron. In un post su Facebook, Zelensky ha sottolineato l’importanza di questi sistemi per la sicurezza dell’Ucraina.

In un altro colloquio, Zelensky ha parlato con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, discorrendo di questioni di difesa e della situazione in Medio Oriente. La conversazione ha toccato anche i recenti attacchi russi al sistema energetico ucraino, e Kiev ha ribadito la necessità di una maggior assistenza per la propria difesa.

Nelle ultime ore, l’Ucraina è stata colpita ancora una volta da attacchi russi contro infrastrutture energetiche. Il ministero dell’Energia di Kiev ha confermato che si stanno svolgendo lavori di ripristino dopo i bombardamenti.

Nel frattempo, l’intensificazione degli attacchi russi è stata evidenziata anche da Zelensky, che ha affermato che Mosca sta approfittando della distrazione globale causata dalla guerra a Gaza per intensificare le offensive contro l’Ucraina. Ha avvertito che è essenziale mantenere alta la pressione su Mosca attraverso sanzioni e altre misure di contenimento.

Questa escalation ha portato a nuovi danni nelle regioni ucraine, con la denuncia di attacchi mirati a bersagli civili e infrastrutture critiche, aggravando la situazione già difficile per la popolazione ucraina.