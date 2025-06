Zelensky: “Cessate il fuoco ora, pronto a incontrare Putin”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato su X la necessità di un cessate il fuoco e si è reso disponibile a incontrare chi detiene l’autorità, inclusa la figura di Putin, nonostante il superamento del mandato presidenziale russo. Zelensky ha espresso la speranza che la guerra possa concludersi durante l’attuale mandato del presidente Trump, sottolineando l’importanza dell’influenza statunitense nel risolvere il conflitto.

Negli ultimi aggiornamenti dal conflitto, si segnala un attacco russo su Odessa che ha causato un morto e diversi feriti. Il Servizio di emergenza ucraino ha confermato che almeno 13 persone sono rimaste ferite in un primo attacco, danneggiando strutture diverse, tra cui condomini e infrastrutture ferroviarie. Un ulteriore attacco ha alzato il bilancio delle vittime a una persona morta e 14 feriti, inclusi soccorritori.

In un altro evento, una donna russa, Vera Sidorkina, è stata condannata a 18 anni di carcere per aver tentato di unirsi a una legione filo-ucraina. È accusata di aver fornito informazioni sui siti di difesa russi e di aver pianificato di attraversare la frontiera con sua figlia per sostenere l’Ucraina.

Nella notte, le forze russe hanno lanciato 86 droni, di cui 70 sono stati abbattuti dalle difese aeree ucraine. Gli attacchi hanno interessato varie località, mentre il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 61 droni ucraini sul proprio territorio, inclusi tentativi di attacco a Mosca.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.repubblica.it