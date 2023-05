Gli hacker russi di No name hanno rivendicato su Telegram attacchi hacker ad alcuni siti istituzionali italiani nel giorno della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky tra cui quello del Csm e del Viminale. In realtà l’attacco al Viminale non ha prodotto effetti perché è stato preso di mira un dominio sbagliato. La Polizia Postale sta monitorando eventuali segnalazioni, ma al momento non risultano criticità.